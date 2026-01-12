В Подмосковье на очистку дорог от снега и обработку реагентами вывели более 680 единиц техники

В Подмосковье на очистку региональных дорог от снега и их обработку реагентами вывели свыше 680 единиц специализированной техники. О ходе работ рассказали в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Также в ликвидации последствий снегопада задействованы около 1,2 тыс. специалистов. В первую очередь, работы проводят на вылетных трассах и маршрутах общественного транспорта.

В связи со снегопадом жителей призвали отказаться от личного транспорта. Если это невозможно, следует быть предельно внимательным за рулем и избегать резких маневров.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о ходе работ по устранению последствий сильного снегопада в области.