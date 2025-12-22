В Подмосковье на создание инфраструктуры для бизнеса в 2026 году направят более 7 млрд рублей

В 2026 году в Подмосковье на развитие инфраструктуры для инвесторов планируют выделить бюджет в размере более 7,2 млрд рублей, речь идет об индустриальных парках и особых экономических зонах. Об этом сообщает Министерство инвестиций промышленности и науки Московской области.

«Ежегодно на наши промышленные площадки — индустриальные парки, ОЭЗ и технопарки — привлекается около 100 новых резидентов. Поэтому важно не только поддерживать, но и развивать эти форматы», — рассказала заместитель председателя правительства Московской области — министр инвестиций промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

По ее словам, регион является лидером в России по количеству и эффективности промышленных площадок для бизнеса. В 2025 году здесь создали три новых индустриальных парка и одну ОЭЗ, в результате число индустриальных парков достигло 75, ОЭЗ — шести. Кроме того, в области функционируют 19 промышленных технопарков, ведутся работы по созданию восьми государственных индустриальных парков, которые будут работать по принципу «все включено».

Напомним, что найти площадку для реализации инвестпроекта можно на инвестиционной карте региона.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о лидерских показателях Подмосковья по экономическому росту и инвестициям.