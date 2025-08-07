В Подмосковье начали производить логистических роботов

Серийное производство логистических роботов запустили в Подмосковье. Подробности о новом проекте рассказали в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Проект реализует в Солнечногорске компания «КОМИТАС». Роботы были разработаны в рамках совместного проекта с Минпромторгом России. Они будут использоваться для сортировки грузов.

Испытания на складах потенциальных заказчиков прошли уже порядка 60 единиц продукции. Они подтвердили свою эффективность и теперь будут производиться серийно.

В планах компании — запуск проектов с ключевыми игроками рынка и выход на производство в объеме до 2 тыс. единиц продукции в год.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в Подольске открылся первый роботизированный распределительный центр «Магнита».