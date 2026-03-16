В Подмосковье направили в суд дело мужчины, обвиняемого в покушении на сбыт наркотиков

Прокуратура Московской области направила в суд уголовное дело, возбужденное в отношении 30-летнего жителя города Балашиха за покушение на сбыт наркотических средств, его обвиняют по п.п. «а, б» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ и ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По его данным, обвиняемый вступил в сговор с соучастниками, чтобы распространять наркотики на территории области. Для этого они приобрели различные запрещенные вещества и хранили их на территории земельного участка в Раменском округе с целью последующего сбыта. Однако 23 октября 2024 года мужчину задержали полицейские, в ходе осмотра места происшествия изъяты больше 3 кг запрещенных веществ. Помимо этого, выяснилось, что с августа по октябрь 2024 года мужчина оборудовал 21 тайник-закладку с наркотиками на территориях Воскресенска, Орехово-Зуево и Электростали – часть свертков также была изъята.

Мужчина признал вину частично, ему грозит заключение под стражу. Дело соучастников выделено в отдельное производство.

