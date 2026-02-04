В Подмосковье направили в суд дело о ДТП с погибшим годовалым ребенком

Прокуратура Московской области направила в суд уголовное дело о ДТП, в результате которого погиб годовалый ребенок и был причинен вред здоровью трем лицам, обвинительное заключение утвердили в отношении 55-летнего гражданина Белоруссии — его обвиняют по ч. 3 ст. 264 УК РФ. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По его данным, днем 20 июля 2025 года на 124-м километре автодороги М-1 «Беларусь» в Можайском округе обвиняемый водитель грузового автопоезда DAF с полуприцепом превысил скорость, не справился с управлением и совершил наезд на остановившийся в крайней правой полосе автомобиль Chery Tiggo 7. Последним управляла 44-летняя жительница Смоленской области.

В результате ДТП тяжкий вред здоровью причинен женщине-водителю кроссовера, которая находилась на восьмом месяце беременности и потеряла ребенка, а также двум ее дочерям 2009 и 2019 годов рождения. Ее годовалая дочь от полученных телесных повреждений скончалась на следующий день в медучреждении. Обвиняемый признал вину, ему избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

