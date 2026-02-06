В Подмосковье направили в суд дело о ДТП с тремя погибшими

Прокуратура Московской области направила в суд уголовное дело о ДТП, в результате которого погибли три человека, обвинительное заключение утвердили в отношении 47-летнего жителя Нижнего Новгорода – его обвиняют по ч. 5 ст. 264 УК РФ. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По его данным, инцидент произошел 26 июля 2025 года. Обвиняемый водитель технически исправного автопоезда в составе грузового седельного тягача «Скания» с полуприцепом «Кроне ЭсДи» двигался по проезжей части на 59 км автомобильной дороги М-5 «Урал» в Бронницах, когда совершил наезд на два легковых автомобиля, остановившихся ранее на обочине из-за аварии.

В результате водитель автомобиля «Лада» и ее девятилетняя дочь скончались от полученных повреждений на месте происшествия. Водитель автомобиля «Лексус», который вышел выставить на проезжей части знак аварийной остановки, также погиб.

Мужчина признал вину, ему избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий. Дело направили в Раменский городской суд.

