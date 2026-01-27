В Подмосковье направили в суд дело о нападении на семью предпринимательницы в 2004 году

Прокуратура Московской области направила в суд уголовное дело, возбужденное в отношении 44-летнего жителя города Протвино — участника разбойного нападения на семью предпринимательницы в Серпухове в 2004 году, его обвиняют по ч. 3 ст. 162 УК РФ. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По его данным, 11 октября 2004 года мужчина вступил в преступный сговор с тремя знакомыми, чтобы совершить нападение на квартиру своей бывшей работодательницы. Он дал соучастникам ее адрес и остался на балконе лестничной площадки, чтобы наблюдать за окружающей обстановкой. Сообщники в ходе хищения имущества убили саму хозяйку квартиры, ее сожителя и 13-летнего сына.

После этого обвиняемый скрывался от правоохранительных органов под чужим паспортом, однако в июле 2025 года его личность была установлена и он был задержан. Мужчину заключили под стражу, вину он не признал. Его сообщников приговорили к длительным срокам лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье зафиксировали снижение количества преступлений.