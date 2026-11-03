В Подмосковье направили в суд дело о незаконном обороте табачной продукции на ₽99 млн

Прокуратура Московской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 47-летнего жителя Брянской области, которого обвиняют по пп. «а», «б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ (приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта и продажа немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, совершенные группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере). Об этом сообщает Прокуратура Московской области.

По данным ведомства, соучастники организовали приобретение и перевозку немаркированной табачной продукции, маскируя ее под строительные материалы. В мае 2025 года на трассе М-11 «Нева» сотрудники правоохранительных органов остановили фуру, которая перевозила табачные изделия, и изъяли из незаконного оборота более 735 тыс. пачек немаркированных сигарет. Их общая стоимость составила свыше 99 млн рублей.

Материалы направили в Химкинский городской суд для рассмотрения, в отношении других участников группы уголовное дело выделено в отдельное производство.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье за семь месяцев зафиксировали более 36,7 тыс. преступлений.