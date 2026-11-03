В Подольске в 2027 году завершится модернизация комплекса сооружений водоподготовки в деревне Армазово. Ход работ проверил первый заместитель министра жилищно‑коммунального хозяйства Московской области Дмитрий Лабыкин.

Водозаборный узел «Деснинский» является основным источником водоснабжения в округе. Он обеспечивает подачу воды на насосные станции ВЗУ «Володарский», ВЗУ «Центральный» и ВЗУ «Туристический».

Общая площадь участка, на котором расположены ВЗУ и будущая станция очистки воды составляет 10 тыс. кв. метров. На объекте провели подготовительные работы, в том числе разместили на территории строительный городок, вынесли водоводы из зоны будущей застройки: уложили 442 метра труб и выполнены переключения обеих ниток.

После реконструкции мощность сооружений составит 46 тыс. кубометров в сутки. Это позволит повысить качество питьевой воды для 160 тыс. жителей. Объект введут в эксплуатацию в 2027 году.

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