В Подмосковье стартовал прием заявок на участие в конкурсе «Семья. Бизнес. Будущее». Об этом сообщает Министерство социального развития Московской области.

Цель конкурса — выявить и распространить лучшие практики поддержки работников с семейными обязанностями, а также стимулировать социальную ответственность бизнеса в рамках «Корпоративного демографического стандарта».

В конкурсе могут принять участие юридические лица, индивидуальные предприниматели и обособленные подразделения, зарегистрированные и работающие в Подмосковье, которые реализуют меры поддержки семей по итогам 2025 года.

Подать заявку можно до 27 ноября. Подробная информация об условиях участия и формы документов доступны на сайте министерства. Итоги конкурса подведут 16—18 декабря. Победителей определят в номинациях «Лидер корпоративной демографии: Крупный бизнес», «Лидер корпоративной демографии: Средний бизнес», «Лидер корпоративной демографии: Малый бизнес», «Лидер корпоративной демографии: Госсектор».