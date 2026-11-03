НЛО над туристическим островом: какие загадочные данные хранились в архивах Пентагона

Geekspin: записи о 4 случаях наблюдения НЛО нашли в архивах Пентагона

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Фото: [«Подмосковье сегодня»/Владимир Ерастов]

Новые рассекреченные документы Пентагона содержат несколько старых сообщений о загадочных объектах над островом Санта-Каталина у побережья Южной Калифорнии, пишет Geekspin. Четыре отчета относятся к периоду с 1949 по 1955 год и описывают необычные огни и так называемые «летающие тарелки».

Самый ранний случай произошел в апреле 1949 года. По рассказу местного жителя Перси Уэки, его жена и школьная учительница увидели над островом шесть объектов. Однако ВВС США тогда отметили, что данных для серьезной оценки недостаточно.

В августе 1952 года трое бойскаутов сообщили о серебристых объектах, которые, по их словам, двигались быстрее реактивного самолета. Год спустя сотрудник ВВС Роберт Карри рассказал о бело-фиолетовом объекте, который некоторое время висел над островом, а затем направился в сторону Лос-Анджелеса.

Последнее из опубликованных сообщений датируется мартом 1955 года. Очевидец Пол Карр утверждал, что видел ярко-оранжевый объект, который резко опустился в сторону острова.

Глава Института SETI Билл Даймонд призвал относиться к таким рассказам осторожно. Он отметил, что в середине XX века тема космоса и «летающих тарелок» была особенно популярна, а сами отчеты не содержат убедительных доказательств внеземного происхождения объектов.

Пентагон опубликовал эти материалы в рамках продолжающейся программы по раскрытию архивов, связанных с неопознанными аномальными явлениями.

иностранная пресса

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