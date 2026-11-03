У берегов Аргентины массово гибнут детеныши китов: ученые проверяют тревожную версию

BGL: чайки могли стать причиной гибели более 100 детенышей китов в Аргентине

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Фото: [«Подмосковье сегодня»/Илья Попов]

У берегов аргентинского полуострова Вальдес фиксируют необычно высокую смертность детенышей южных гладких китов, пишет BGL. Исследователи допускают, что число погибших в этом сезоне может превысить показатель 2012 года, когда в этом районе нашли более 100 мертвых китят.

У некоторых животных обнаружили бактерии, которые могут быть связаны с сепсисом. Ученые также проверяют, могли ли они попасть в организм через раны, оставленные бурыми чайками, которые уже много лет атакуют китов у побережья.

Одна из найденных бактерий — Erysipelothrix rhusiopathiae. Однако руководитель расследования, ветеринар Марсела Ухарт из Калифорнийского университета в Дейвисе, подчеркивает, что само наличие бактерии еще не доказывает, что именно она стала причиной смерти.

Проблема нападений чаек известна давно. Исследования показали, что к 2000-м годам следы их атак находили почти у всех наблюдавшихся пар «мать — детеныш», причем молодые киты получали больше ран, чем взрослые.

Одновременно ученые изучают гибель взрослых китов. В их случае рассматривается другая возможная причина — токсичные водоросли, которые уже связывали с массовой смертностью китов в этом регионе в 2022 году.

Точная причина нынешней гибели пока не установлена. Специалисты продолжают обследовать побережье, брать образцы тканей, воды и моллюсков и сравнивать данные по взрослым животным и детенышам.

иностранная пресса

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