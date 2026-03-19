В Подмосковье направили в суд дело об убийстве гендиректора компании, совершенном 10 лет назад

Прокуратура Московской области направила в суд уголовное дело о разбойном нападении и убийстве генерального директора коммерческой организации, совершенных в 2016 году, обвинительное заключение утвердили в отношении 40-летнего гражданина Республики Молдовы – его обвиняют по п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ и п.п. «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По его данным, в феврале 2016 года он вместе с соучастником решили совершить нападение на генерального директора ООО «Снежная Долина». 19 числа того же месяца они зашли в подъезд одного из домов по Московскому шоссе в Серпухове, где напали на потерпевшего, а также забрали его барсетку с 1 тыс. долларов. В общей сложности жертве нанесли не менее 21 удара по голове и туловищу, в том числе металлической трубой. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия.

Через 10 лет удалось установить личность одного из предполагаемых участников нападения, его заключили под стражу. Дело направили в Московский областной суд для рассмотрения.

