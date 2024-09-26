В Подмосковье обновили услугу по предоставлению поручительства областного гарантийного фонда

В Подмосковье была обновлена услуга по предоставлению поручительства Московского областного гарантийного фонда, передает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Указанную услугу запустили на сайте госуслуг региона полгода назад. За это время ей воспользовались полтысячи раз.

Теперь услуга обновлена: ее дополнили двумя новыми подуслугами и внедрили умные сервисы предпроверки и автозаполнения.