В Подмосковье обновили услугу по предоставлению поручительства областного гарантийного фонда
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В Подмосковье была обновлена услуга по предоставлению поручительства Московского областного гарантийного фонда, передает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
Указанную услугу запустили на сайте госуслуг региона полгода назад. За это время ей воспользовались полтысячи раз.
Теперь услуга обновлена: ее дополнили двумя новыми подуслугами и внедрили умные сервисы предпроверки и автозаполнения.
«Благодаря новшествам оформить нужное заявление получится быстрее, также это позволит сократить количество отказов в предоставлении услуги», – отметила глава министерства Надежда Куртяник.