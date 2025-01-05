В Подмосковье охотничьи угодья остаются под контролем даже в период праздников

Охотничьи угодья региона находятся под контролем даже в период праздничных дней, передает Комитет лесного хозяйства Московской области. В регионе регулярно проводятся рейды и обследования территорий.

В рамках рейдов специалисты выявляют случаи незаконной охоты. За такое нарушение может грозить как административная, так и уголовная ответственность.

Охота считается незаконной в случае отсутствия разрешения на ношение и хранение оружия, разрешения на добычу охотничьих ресурсов, а также охотничьего билета. Кроме того, запрещено охотиться вне отведенных для этого мест или в неустановленные сроки.

Помимо этого, запрещается охотиться с использованием огнестрельного и (или) пневматического оружия на расстоянии менее 200 метров от жилья, стрелять «на шум» или «на шорох», стрелять по пернатой дичи на проводах и опорах ЛЭП.