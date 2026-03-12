В Подмосковье онкоскрининг на рак кишечника прошли почти 125 тыс. жителей

В Подмосковье для жителей реализуется проект по бесплатному прохождению онкоскрининга на колоректальный рак, за время его работы исследование прошли почти 123 тыс. человек. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Своевременное проведение исследований является определяющим фактором эффективности лечения онкологических заболеваний», — сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Онкоскрининг направлен на выявление злокачественных новообразований нижних отделов желудочно-кишечного тракта, пациентам проводят количественный анализ кала на скрытую кровь. Исследование доступно жителям старше 45 лет в рамках диспансеризации и профилактических осмотров. Напомним, что записаться на диспансеризацию можно на портале «Здоровье».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о планах по строительству нового корпуса поликлиники в Нахабине.