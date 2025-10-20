Так, в финал вышли восемь жительниц Подмосковья. В их числе — Наталья Волкова из Можайска, Ксения Горячева из Егорьевска, Виктория Дегтярева из Солнечногорска, Екатерина Елисеева из Рошаля, Ольга Кириллова из Химок, Валентина Никифорова из Озер, Ольга Николаева из Котельников, Люция Ронда из Красногорска.

«Хочу поблагодарить всех участниц за подготовку искренних, душевных номеров, за смелость выйти на сцену к сотням людей. А дамам, прошедшим в финал, хочу пожелать удачи! Состав жюри финала мы объявим чуть позже», – сказал инициатор конкурса, депутат Госдумы Сергей Колунов.

Финал состоится 30 ноября на площадке Музея Победы на Поклонной горе.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул важность проактивного оказания мер поддержки участникам СВО и членам их семей.