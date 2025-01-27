В Подмосковье оптимизировали работу светофоров

Специалисты подмосковного Центра безопасности дорожного движения оптимизировали работу светофорных объектов на дорогах в Красногорске, Мытищах, Серпухове и Ленинском округе. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Так, в деревне Калиново под Серпуховом дорожники скорректировали работу светофора на перекрестке у памятника танку Т-34-85, чтобы увеличить время проезда по дороге «Калиново — Дракино», в поселке городского типа Молоково Ленинского округа — увеличили время заезда с Володарского шоссе на улицу Василия Молокова.

Кроме того, работы прошли на пересечении Осташковского шоссе и улицы Прибрежной в деревне Пирогово в Мытищах и на пересечении Путилковского шоссе и Проектируемого проезда № 6411 в поселке городского типа Путилково в Красногорске. В ведомстве уточнили, что такие работы позволяют оптимизировать движение на 10-15%.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что развязку на пересечении Володарского и Каширского шоссе запустят в начале 2025 года.