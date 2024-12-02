В Подмосковье организатора ОПГ приговорили к пожизненному заключению за производство и сбыт тонны наркотиков

В Подмосковье вынесли приговор организатору и пятнадцати членам группировки, которая занималась производством и сбытом наркотиков в особо крупном размере. Об этом сообщили в Прокуратуре Московской области.

По данным ведомства, злоумышленники действовали в период с 2015 года по октябрь 2018-го на территориях России и Белоруссии. Запрещенные вещества распространялись бесконтактным способом через тайники-закладки. Всего в ходе обысков, которые прошли в разных регионах России, изъяли почти тонну наркотиков и психотропных веществ.

Организатора группировки приговорили к пожизненному лишению свободы. Также он оштрафован на четыре миллиона рублей. Соучастники получили сроки от 8 до 23 лет и были оштрафованы на 16 миллионов рублей. Отбывать наказание они будут в исправительных колониях особого и строгого режимов. Помимо этого, суд конфисковал автомобили, земельные участки и недвижимость осужденных.