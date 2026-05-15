В Подмосковье организуют серию экоакций

В предстоящие выходные, 16 и 17 мая, волонтеры экологических объединений Подмосковья проведут серию акций по раздельному сбору отходов на переработку, желающие смогут сдать более 50 видов фракций. Об этом сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Организаторы будут помогать участникам, для них также пройдут мастер-классы по сортировке вторсырья и экоактивности. В субботу акция состоится в Королеве по адресу: ул. Калинина, д. 6В, в Орехово-Зуеве на ул. Ленина, д. 85, в Долгопрудном на ул. Набережная, д. 35, в Раменском округе - по адресам: Раменское, ул. Гурьева, д. 15, к.1и Быково, Школьный туп., д. 1А, а также в Люберцах на территории Наташинского парка (ул. Коммунистическая, д. 4, к. 1). В воскресенье ее проведут в Пушкино по адресу: М-8 Холмогоры, 33-й км, с18, парковка ТЦ «Акварель».

