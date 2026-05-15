Шура заявил, что в 1990-х шоу-бизнеса не существовало

Известный российский певец Шура (настоящее имя — Александр Медведев) выступил с неожиданным заявлением. На презентации своей автобиографической книги в разговоре с «Пятым каналом» артист сказал , что в начале его карьеры, в 1990-х годах, шоу-бизнеса в нынешнем его понимании просто не существовало. По словам певца, настоящий шоу-бизнес начался только сейчас.

Шура с теплотой вспомнил о том, как ему приходилось выступать в те непростые времена. Он искренне поблагодарил публику тех лет за поддержку. Певец подчеркнул, что особенно ценно то, что в то время зрители покупали билеты на его концерты буквально на последние деньги, хотя в стране царил голод и разруха. Люди отказывали себе в еде, но находили средства, чтобы прийти на выступление.

Артист признался, что испытывает огромное уважение к тем людям, которые, несмотря на отсутствие элементарных продуктов, все равно приходили на выступления. Они поддерживали его, пели вместе с ним, дарили эмоции.

