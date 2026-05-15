Международный день семей отмечается 15 мая

Международный день семей отмечается ежегодно 15 мая. Его цель — повысить осведомленность о проблемах, которые касаются семей, а также расширить знания о социальных, экономических и демографических процессах, затрагивающих семьи.

В России две трети жителей считают семью — основой в системе своих ценностей. При этом в представлении каждого второго жителя идеальная семья — многодетная. За первые три месяца 2026 года лидерами по числу многодетных семей в стали стали Москва, Подмосковье и Краснодарский край. В этих регионах проживают 4,9 тыс., 4 тыс. и 2,8 тыс. многодетных семей соответственно.

В России 2026 год по решению президента РФ Владимира Путина был объявлен Годом единства народов России.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье многодетным семьям доступно более 20 мер поддержки.