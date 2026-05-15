Производитель медицинских изделий из ОЭЗ «Дубна» планирует увеличить мощности до 250 тыс. упаковок тест-полосок в год

Компания-резидент особой экономической зоны «Дубна» планирует к 2027 году увеличить объемы производства медицинских тест‐полосок — до 250 тыс. упаковок ежегодно. Об этом сообщила пресс‐служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Речь идет о тест‐полосках для экспресс‐диагностики ключевых параметров мочи: с их помощью можно определить уровень глюкозы, белка, лейкоцитов и других показателей. Такие изделия позволяют проводить диагностику не только в амбулаторных условиях, но и дома, что делает их востребованными как среди медицинских учреждений, так и у частных потребителей.

На текущий момент компания «АРКРЭЙ» выпускает 150 тыс. упаковок тест‐полосок в год. Таким образом, запланированное расширение мощностей предполагает рост производства более чем на 60%. На современном технологичном предприятии уже создано около 40 рабочих мест — расширение производства может привести к появлению новых вакансий.

