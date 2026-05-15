Продюсера Линды отправили под домашний арест по делу о мошенничестве

Продюсер певицы Линды (настоящее имя — Светлана Гейман) Михаил Кувшинов отправлен под домашний арест, сообщает Super.ru со ссылкой на телеграм-канал Mash. Мера пресечения будет действовать до 20 июня.

Отмечается, что помимо ограничения свободы передвижения, Кувшинову также запретили пользоваться телефоном и интернетом на весь срок домашнего ареста.

Ущерб по уголовному делу, о котором идет речь, превышает 1 млн рублей. Дело касается махинаций с песнями, авторские права на которые принадлежат продюсеру Максиму Фадееву. Следствие полагает, что Кувшинов вместе с директором компании «Профит» Дарьей Шамовой могли переоформить права на эти песни на Линду.

Для этого, по версии следователей, использовались поддельные документы. Якобы фиктивные договоры были изготовлены еще до 2009 года.

Напомним, что на днях стало известно о задержании Линды в Москве. После допроса Линду выпустили поздно ночью. Сейчас она проходит по делу в качестве подозреваемой, а Фадеева признали потерпевшим.

Ранее продюсер Максим Фадеев прокомментировал ситуацию с задержанием Линды.