Артисты театра «Русский балет» покажут спектакль «Карабас-Барабас» на сцене музея-заповедника П. И. Чайковского

17 мая Московский областной государственный академический театр «Русский балет» им. В. М. Гордеева представит новую версию балетной сказки «Карабас‐Барабас». Спектакль пройдет на сцене концертно‐выставочного комплекса музея‐заповедника П. И. Чайковского в Клину. Начало в 15:00, возрастное ограничение — 6+. Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

Постановка создана в рамках творческой программы театра «Подари балет детям», которую инициировал художественный руководитель коллектива, народный артист СССР Вячеслав Гордеев. По его словам, цель проекта — сделать классический балет доступным и интересным для юных зрителей. Спектакль дает возможность в ходе просмотра познакомиться с самыми красивыми, а главное, не скучными для детей номерами из знаменитых балетов.

Музыкальную основу спектакля составили произведения П. И. Чайковского, Л. Делиба, Р. Дриго, К. Хачатуряна и И. Штрауса‐сына. Знакомые мелодии создают особую атмосферу праздника, которая сразу вовлекает зрителей в сказочное действие.

Несмотря на легкость восприятия для детей, постановка требует от артистов виртуозного мастерства. В спектакль включены фрагменты хореографии выдающихся мастеров: Мариуса Петипа, Александра Горского, Генриха Майорова и братьев Легатов.

Партию Карабаса‐Барабаса исполнит Сергей Емельянов, а на сцену выйдут молодые артисты театра «Русский балет».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев дал старт заключительному этапу Всероссийской олимпиады школьников по МХК.