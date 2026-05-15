В Доме правительства Московской области состоялось итоговое заседание жюри ярмарки экологических проектов, организованной Министерством экологии и природопользования Московской области. Цель конкурса — выявить наиболее эффективные и перспективные практики в сфере охраны окружающей среды, которые в дальнейшем можно масштабировать на уровне всего региона.

Конкурс собрал внушительное количество заявок: всего на участие было подано 176 проектов по 5 номинациям. Эксперты оценивали проекты по 5 ключевым критериям: оригинальность, обоснованность, практическая применимость, инновационность и потенциал для внедрения в масштабах региона.

В номинации «Цифровые решения» победу одержала экологическая игра, созданная юным автором. Проект наглядно продемонстрировал, как геймификация и современные технологии могут эффективно повышать уровень экологической грамотности среди молодежи.

Большой интерес вызвали инициативы, связанные с развитием экотуризма: разработанные экомаршруты и экскурсионные программы открывают новые возможности для взаимодействия людей с природой, помогают лучше узнать родной край и формируют бережное отношение к окружающей среде.

Еще одним заметным проектом стал стартап по созданию модной одежды из переработанной джинсовой ткани. Эта работа наглядно доказала, что вторичное использование вещей может быть не только экологичным, но и стильным — такие решения способствуют сокращению отходов и популяризируют принципы осознанного потребления.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о достижениях региона в сельском хозяйстве.