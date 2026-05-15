В Химках завершат капремонт колледжа «Подмосковье»

На Юбилейном проспекте, 59, городского округа Химки, завершается капитальный ремонт колледжа «Подмосковье», подрядчик ведет пусконаладочные работы — строительная готовность объекта достигла 97%. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Работы проходят в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» и нацпроекта «Молодежь и дети» за счет средств областного бюджета, их планируют завершить к 1 сентября 2026 года.

В здании в рамках ремонта выполнили кровельные и фасадные работы, чистовую отделку помещений, обустроили входную группу, заменили инженерные сети, радиаторы, сантехническое оборудование, окна и двери и не только.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что школа № 1 откроется после капремонта в Кашире в 2026 году.