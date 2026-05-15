Губернатор Подмосковья рассказал о новой цифровой платформе для трудоустройства ветеранов СВО

В Подмосковье на региональном портале госуслуг появился специализированный цифровой сервис «Трудоустройство СВОих», где собраны актуальные вакансии, программы переобучения и меры поддержки для ветеранов боевых действий. Об этом рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«В Подмосковье мы помогли найти работу уже более 3 тыс. нашим героям. Чтобы эта помощь была еще доступнее, запустили на регпортале сервис „Трудоустройство СВОих“. Там все просто: подать заявку можно в пару кликов, не выходя из дома. Если нужна работа — подберем вакансию, если человек хочет открыть свое дело — поможем запустить бизнес и получить субсидию, а если нужно сменить специальность — предложим варианты переобучения. Функционал сервиса планируем постоянно наполнять», — подчеркнул губернатор.

По его словам, в регионе действуют более 70 мер поддержки, более половины из которых — региональные. Новый сервис, интегрированный с Кадровым центром Подмосковья, предлагает три ключевых направления: трудоустройство, предпринимательство и образование. Центр также предоставляет бесплатные консультации, сопровождение на всех этапах поиска работы, подбор вакансий и не только.

Так, например, с его помощью работу нашел участник СВО Владимир Рогоза, в центре ему предложили несколько вакансий и рассказали о выплате на открытие собственного дела. В результате он решил монетизировать свое хобби и выполнять пошив аксессуаров из натуральной кожи.

«Я вернулся с СВО, искал свое место в мирной жизни. И Кадровый центр мне помог социализироваться. Сейчас я с радостью работаю, с удовольствием наблюдаю, насколько людям нравится то, что я делаю», — поделился он.

Напомним, что в конце апреля в регионе запустили еще один проект, направленный на ускоренную адаптацию и трудоустройство ветеранов СВО — «Новые роли». Он отличается комплексной работой не только с бойцами, но и с их семьями.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии ИИ-проектов в Подмосковье.