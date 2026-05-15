Жилье в дефиците: почему в России резко рухнули темпы строительства в 2026 году

Снижение темпов ввода жилой недвижимости в текущем году стало прямым следствием мер по сдерживанию ипотечного кредитования, предпринятых ранее. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в рамках международного форума в Казани пояснил, что строительная отрасль сейчас пожинает отрицательные результаты решений 2024 года, пишет РИА Новости.

Причины отрицательной динамики в отрасли

Согласно официальной статистике, за первые три месяца 2026 года объемы сданного жилья сократились на 28%, составив 23 миллиона квадратных метров. Хуснуллин подчеркнул, что в строительстве существует длительный цикл: успехи 2025 года опирались на заделы 2023-го, а нынешние показатели отражают ужесточение условий кредитования и подъем ключевой ставки, начавшиеся два года назад. По его словам, именно эти факторы принесли негативные плоды, которые мы наблюдаем сегодня.

План действий для регионов и девелоперов

Несмотря на текущий спад, вице-премьер призвал рассматривать ситуацию как временную фазу волнообразного процесса. Основным приоритетом для властей на местах названо завершение строительства всех начатых объектов, чтобы обеспечить граждан обещанными квартирами. Марат Хуснуллин порекомендовал главам регионов использовать это затишье для подготовки земельных участков, разработки проектных документов и прокладки инженерных сетей, чтобы оперативно возобновить рост после стабилизации экономики.

Региональная специфика и целевые показатели

Замедление темпов строительства наиболее заметно в субъектах, которые ранее демонстрировали сверхвысокие показатели, значительно превышающие нормативы национального проекта. В качестве примера был приведен Краснодарский край, где ежегодный ввод жилья на одного жителя долгое время оставался на высоком уровне, что привело к дефициту свободных площадок с коммуникациями. Тем не менее в 18 регионах страны удалось избежать падения объемов, что свидетельствует о важности грамотного управления отраслью и наличия накопленных ресурсов.