Подвалы закрыли, а пить не перестали: Карелия вновь вошла в число самых пьющих регионов

Корреспондент изучил анализ «Известий», согласно которым на каждого жителя республики ежегодно приходится свыше десяти литров этанола в пересчете на чистый спирт.

При этом региональные власти, как отмечает издание, предпринимают попытки ограничить доступность горячительных напитков. В частности, 1 марта 2026 года в Карелии вступили в силу новые правила, ужесточающие работу алкомаркетов, расположенных в многоквартирных домах.

По информации издания, под запрет попали торговые точки, размещенные в подвальных и цокольных этажах, если они не соответствуют целому ряду требований. Также ввели дополнительные ограничения: минимальную площадь магазина и специальные условия для разгрузки продукции. Поводом для таких мер, как заявляли в региональном парламенте, стали многочисленные жалобы горожан — людей возмущал рост числа алкомаркетов буквально под окнами их квартир.

Позже с новой инициативой выступил глава республики Артур Парфенчиков. Он предложил законодательно ограничить возможность размещения алкогольной продукции вблизи кассовых зон в магазинах. По мнению руководителя региона, именно такая «заманчивая» выкладка провоцирует так называемые спонтанные, незапланированные покупки — человек зашел за хлебом, а вышел с бутылкой.

«Очевидно, для устойчивых изменений необходимы долгосрочная профилактика, развитие спорта и досуга, а также изменение отношения общества к употреблению алкоголя. Иначе северные регионы, включая Карелию, рискуют еще долго оставаться в верхних строчках подобных рейтингов», — сообщил karelinform.ru.

