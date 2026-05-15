В Домодедове наполовину завершили капремонт Востряковского лицея

В микрорайоне Авиационный, пл. Гагарина, 5, городского округа Домодедово продолжается капитальный ремонт Востряковского лицея №1, строительная готовность объекта достигла 50%. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Работы проходят в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» и нацпроекта «Молодежь и дети», в них задействованы 76 строителей и две единицы техники. Они ведут фасадные работы, устройство входной группы, отделочные работы, монтаж инженерных коммуникаций, электромонтажные работы.

Площадь здания составляет более 6,6 тыс. кв. м, его построили в 1965 году. В нем проведут внутренние отделочные работы, устройство входных групп, замену всех инженерных коммуникаций и сантехники и не только. Ремонт завершат к 1 сентября 2026 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что школа № 1 откроется после капремонта в Кашире в 2026 году.