Многодетные семьи Подмосковья подали около 1,5 тыс. заявок на получение дополнительной выплаты

С начала 2026 года в Подмосковье подали порядка 1,5 тыс. заявок на оформление дополнительной денежной выплаты при рождении третьего и последующего ребенка, сделать это можно на региональном портале госуслуг. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Услугу можно найти в разделе «Гражданам» – «Семья» – «Многодетным и малообеспеченным». Для подачи заявки нужно авторизоваться на портале через ЕСИА, заполнить онлайн-форму и прикрепить документы. Ознакомиться с решением можно будет в течение семи рабочих дней в личном кабинете.

В ведомстве уточнили, что в услугу внедрен умный сервис, который автоматически проверяет информацию о наличии ранее назначенной действующей меры соцподдержки и поданного заявления.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии ИИ-проектов в Подмосковье.