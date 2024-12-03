В Подмосковье оштрафовали руководителей организации за загрязнение атмосферного воздуха

В Подмосковье вынесли приговор гендиректору и заместителю гендиректора одной из местных организаций за загрязнение атмосферного воздуха. Об этом сообщили в Прокуратуре Московской области.

По данным ведомства, с ноября 2022 года по июнь 2023-го злоумышленники допустили нарушение правил выбросов в атмосферу загрязняющих веществ с предприятия.

Из-за этого экологии был причинен ущерб на сумму почти в пять с половиной миллионов рублей.

В результате суд оштрафовал виновных на сорок и пятьдесят тысяч рублей. Также был удовлетворен гражданский иск о возмещении ущерба в полном объеме в пользу органа местного самоуправления.