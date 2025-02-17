В Подмосковье осудят иностранца, который более 30 лет назад убил сожительницу

В Подмосковье предстанет перед судом 60-летний иностранец, который более 30 лет назад убил свою сожительницу. Об этом сообщили в Прокуратуре Московской области.

Преступление было совершено в январе 1993 года в Люберцах. Мужчина и его сожительница распивали спиртное в квартире, когда между ними произошел конфликт на почве ревности. В ходе ссоры злоумышленник избил женщину, изнасиловал ее, а затем задушил. После этого он спрятал ее тело под кроватью и скрылся.

При осмотре места преступления правоохранители изъяли отпечатки, но они не были идентифицированы. На протяжении длительного времени преступление оставалось не раскрытым, пока в рамках повторной дактилоскопической экспертизы не была установлена причастность обвиняемого. Выяснилось, что мужчина был неоднократно судим.

В 2024 году мужчину задержали. Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением передано в Люберецкий городской суд для рассмотрения по существу.