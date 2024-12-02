В Подмосковье осудят мужчину, который ради 100 тысяч рублей зарезал пенсионера в Ленинском округе

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В Подмосковье предстанет перед судом уроженец Брянской области, который обвиняется в убийстве пенсионера в Ленинском округе. Как напомнили в Прокуратуре Московской области, преступление было совершено в конце прошлого года.

Так, в конце декабря 2023 года обвиняемый, находясь возле супермаркета в Горках Ленинских, уговорил 90-летнего мужчину подвезти его до банкомата. Во время поездки он напал на пенсионера, похитил более ста тысяч рублей и нанес ему 24 удара ножом. От полученных ранений потерпевший скончался на месте.

Совершив убийство, обвиняемый перенес тело на переднее пассажирское сидение, сел за руль и доехал до леса. Там он спрятал труп, забросав его ветками и снегом. После этого злоумышленник доехал до парковки общежития, где ранее проживал, и оставил там автомобиль потерпевшего.

Помимо этого, обвиняемый подделал два паспорта гражданина РФ. Один из них он предъявил при трудоустройстве. Второй изъяли сотрудники правоохранительных органов при задержании злоумышленника.

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