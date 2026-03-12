В Подмосковье осудят водителя КамАЗа, который насмерть сбил 9-летнего мальчика в 2025 году

Водитель КамАЗа, сбивший насмерть ребенка, предстанет перед судом в Коломне
В Подмосковье перед судом предстанет водитель КамАЗа, который насмерть сбил 9-летнего мальчика в 2025 году. Об этом сообщает прокуратура Московской области.
Инцидент произошел в конце сентября прошлого года в Коломне. Житель Подмосковья, находившийся за рулем грузовика, нарушил ПДД и сбил 9-летнего велосипедиста.
Ребенку оказали медицинскую помощь, но несмотря на усилия врачей, он скончался.
На водителя завели уголовное дело. Он было передано в Коломенский городской суд для рассмотрения по существу.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев принял участие в заседании коллегии региональной прокуратуры.