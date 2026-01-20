В Подмосковье осудят женщину, которая пересылала наркотики, спрятанные в кофемашине и мясорубке

Жительница Можайска в возрасте 35 лет предстанет перед судом за незаконную пересылку и сбыт наркотиков. Об этом сообщает Прокуратура Московской области.

Так, женщина обвиняется в совершении восьми преступлений. Уголовное дело было передано в Московский областной суд для рассмотрения по существу.

Обвиняемая действовала в составе организованной преступной группы и выполняла роль «отправителя». По указанию «кураторов» она получала через тайники-закладки в Подмосковье крупные партии наркотиков. Затем она расфасовывала вещества в предметы бытовой техники и отправляла соучастникам в другие регионы под видом легальных товаров.

С сентября по октябрь 2023 года злоумышленница расфасовала наркотики в кофемашину, воздухоочиститель, мясорубку и минимойку и почтой переслала технику сообщникам в Сахалинскую и Калининградскую области, Приморский и Хабаровский края.

Преступную деятельность пресекли. Из незаконного оборота было изъято почти 4 кг запрещенных веществ.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье вынесли приговор по делу о производстве более тонны наркотиков.