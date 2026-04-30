Снегопад в Москве: эксперт раскрыла, почему опасно прятать руки в карманы

В конце апреля Москва внезапно вернулась почти в зиму: снег, ледяной дождь, шквалистый ветер и почти половина месячной нормы осадков за короткое время. Погода не просто неприятная — она реально опасная. Как отмечает в интервью радио Sputnik директор проектов СберСтрахования Елена Кошелева, риск травм на улице сейчас заметно вырос.

По ее словам, первое, о чем стоит помнить, — это как вы вообще передвигаетесь. В снегопады и штормовые предупреждения число падений традиционно идет вверх. Самые коварные места: лестницы, пандусы, спуски и остановки общественного транспорта. Эксперт советует не спешить: идти короткими шагами, ставить стопу на землю полностью, чуть согнуть колени — так проще контролировать равновесие. Руки из карманов лучше не прятать, чтобы успеть среагировать. И, конечно, не смотреть в телефон на ходу. А на перекрестках — даже на зеленый свет убедиться, что машины реально тормозят.

Эксперт отметила, что обувь — отдельная история. Многие уже переобулись в легкие демисезонные модели, но в такую погоду лучше временно вернуться к чему-то более устойчивому: рельефная нескользящая подошва, а в идеале — специальные противоскользящие накладки. Каблуки и гладкая подошва сейчас под запретом. Опасность, кстати, не только под ногами, но и над головой. Держитесь подальше от фасадов: с крыш может упасть снег, наледь, части кровли, вывески или ветки. По открытым участкам двигаться безопаснее, чем прижиматься к стенам, но и от проезжей части лучше держать дистанцию.

По ее мнению, парки, аллеи и старые наклоненные деревья сейчас — зона риска. При ветре около 20 метров в секунду ломаются даже здоровые деревья. Строительные леса, рекламные щиты, остановки — тоже лучше обходить. Если ветер усиливается до опасных порывов, зайдите в ближайшее здание или подъезд и переждите.

Кошелева резюмировала, что, если травма все-таки случилась — например, упало дерево или обрушился элемент здания, в некоторых случаях можно получить компенсацию. Ответственность обычно несет та организация, которая отвечает за содержание территории: управляющая компания, ТСЖ или муниципальные службы. Главное — зафиксировать все: фото, медицинские документы, показания свидетелей. Альтернативный способ — страховой полис от несчастных случаев. Тогда порядок простой: обратиться к врачу, пройти обследование, получить документы и подать заявление в страховую. Чем быстрее и аккуратнее вы соберете бумаги, тем выше шанс, что финподдержку вам выплатят без лишних проблем.

Ранее жителям Москвы рекомендовали отказаться от прогулок из-за метели и мокрого снега.