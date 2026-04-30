В разговоре о возможных новых средствах поражения, которые может применить Украина, политолог Эдуард Басурин в эфире радио Sputnik призвал смотреть не в ту сторону, куда многие привыкли. По его словам, главная угроза исходит не от пресловутой «грязной» бомбы — о ней, мол, киевский режим может и не думать всерьез. Куда опаснее и незаметнее другое оружие, а точнее — химические компоненты или полноценное химическое оружие.

Басурин объясняет, почему это страшнее радиационных угроз. За химической атакой гораздо сложнее уследить: нет никакого радиационного фона, который можно засечь приборами. Только результат — все живое вокруг просто погибает. И средства доставки у Украины для этого, по мнению эксперта, имеются. При этом для нынешнего руководства в Киеве, как считает политолог, не существует моральных ограничений. Их логика жесткая и циничная: либо мы выживаем, либо никто другой жить не должен. Отсюда вывод — любые, даже самые опасные сценарии нельзя исключать.

Ранее эксперт Дандыкин заявил, что ВСУ выражают ненависть к русским запрещенными атаками хлором.