Карл III упрекнул Трампа: историк назвал три причины выступления в Конгрессе

Король Великобритании Карл III во время визита в США выступил в Конгрессе и несколько раз позволил себе упрекнуть Дональда Трампа — мол, американский президент отходит от прежних принципов взаимовыручки коллективного Запада. Вопрос, почему британский монарх вдруг взялся критиковать хозяина Белого дома, историк и журналист Владимир Скачко в беседе с Общественной Службой Новостей объяснил без лишних дипломатических экивоков.

По его словам, первая причина — имиджевая и почти юбилейная. В этом году отмечается 250-летие создания США, которые когда-то освободились от колониальной зависимости именно от Великобритании. Лондону нужно хоть как-то сохранить лицо в мировой истории, и королевский визит — часть этой драмы. Вторая причина — репутация нынешних британских властей. Правительство Кира Стармера, мягко говоря, не блещет. Амбиций много, возможностей мало, и репутация кабинета, как выражается Скачко, находится ниже городской канализации. При этом британская элита продолжает пытаться влиять на мировые события и возрождать былое величие империи. Получается плохо. И вот тут на сцену выходит король — чуть ли не единственная более-менее весомая фигура в истеблишменте, на которую еще можно рассчитывать с уважением. Монархия, напоминает историк, имеет божественное происхождение, а значит, ей прощают то, чего не прощают политикам. Пускать пыль в глаза — теперь задача Карла.

Эксперт добавил, и третья, самая острая причина: Трамп сильно разошелся, размазывая Стармера и всю британскую элиту по полу. Королю нужно было хотя бы символически дать ответ обидчику, показать, что Трамп где-то не прав. Так что поездка Карла в США — это попытка размочить счет унижений и оскорблений. Главное же, подводит итог эксперт, — монарх выполнял миссию британского «глубинного государства». Не столько как частное лицо, сколько как институция, которая пытается удержать хоть какой-то вес на международной арене.

