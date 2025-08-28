В Подмосковье от неликвидной древесины очистили более 2,1 тыс. га леса
Фото: [Комитет лесного хозяйства МО]
В подмосковных лесах очистку от неликвидной древесины провели более чем на 2,1 тыс. га. Об этом рассказали в комитете лесного хозяйства Московской области.
Как отметили в ведомстве, на данный момент работы во всех лесничествах региона выполнены примерно на 50% от плана на текущий год.
Неликвидную древесину убирают на участках возле населенных пунктов и социально значимых объектов, а также вдоль дорог. Это поваленные и сухостойные деревья.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о планах по благоустройству лесопарковых территорий в округах.