В Подмосковье от неликвидной древесины очистили более 2,1 тыс. га леса

В подмосковных лесах очистку от неликвидной древесины провели более чем на 2,1 тыс. га. Об этом рассказали в комитете лесного хозяйства Московской области.

Как отметили в ведомстве, на данный момент работы во всех лесничествах региона выполнены примерно на 50% от плана на текущий год.

Неликвидную древесину убирают на участках возле населенных пунктов и социально значимых объектов, а также вдоль дорог. Это поваленные и сухостойные деревья.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о планах по благоустройству лесопарковых территорий в округах.