В Подмосковье открыли регистрацию на «Народный трейл», сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области. Мероприятие пройдет в начале ноября на территории Истринской сыроварни.

Цель забега — популяризовать спортивный туризм в области, привлечь внимание к важности здорового образа жизни, повысить уровень ответственности по отношению к окружающей среде.

Для участников подготовят три основные дистанции протяженностью от пяти до двадцати километров, а также две дистанции для детей — протяженностью пятьсот метров и один километр.

В рамках забега участников ждут различные препятствия и дегустация сыров. Победителям вручат призы. Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте мероприятия.

Возрастное ограничение 0+