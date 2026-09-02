В Подмосковье отремонтировали более 3 тыс. детских площадок

С начала августа в Подмосковье провели ремонт более 3 тыс. детских площадок. Об этом сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Инспекторы ведомства регулярно контролируют состояние таких зон и в случае выявления дефектов направляют балансодержателям объектов предписания для оперативного устранения. Наибольшее число нарушений в конце лета зафиксировали в Щелково, Фрязино, Мытищах, Дмитровском и Лобне.

Инспекторы оценивают закрепление всех игровых элементов, исправность механизмов, целостность оплетки качелей и состояние покрытия площадок. Вице-губернатор Московской области Владислав Мурашов добавил, что в регионе насчитывается более 19 тыс. детских и спортивных площадок. Сообщить о дефектах на них можно в территориальный отдел министерства.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о благоустройстве Центрального парка в Щелкове.