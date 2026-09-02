В Дубне построят дом для переселенцев из аварийного жилья

В Дубне между Тверской и Октябрьской улицами возводят новостройку, рассчитанную на 140 квартир, куда смогут переехать жители аварийных и ветхих домов округа. Об этом сообщает Главное управление государственного строительного надзора Московской области.

Работы планируют завершить в третьем квартале 2027 года, их проводит застройщик — ООО СЗ «Ин-Групп Маленький». Строительная готовность объекта достигла 60%, специалисты прокладывают внутренние инженерные сети и занимаются отделкой помещений и фасада.

В доме будут студии, одно-, двух- и трехкомнатные квартиры, 23 из них предназначены для переселенцев. На первом этаже будут предусмотрены три помещения под офисы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о расселении аварийного жилья в Подмосковье.