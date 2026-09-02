Три новые школы креативных индустрий будут работать в Подмосковье в новом учебном году. Об этом сообщил председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов.

«Открывается школа креативных индустрий в Ивантеевке на базе Пушкинской детской школы искусств. Направления — современная электронная музыка, дизайн, фото- и видеопроизводство. Еще одна новая площадка — в Дубне на базе Дубненской детской школы искусств. Здесь будут обучать дизайну и фото-, видеопроизводству. Также заработает школа креативных индустрий в Королеве на базе детской школы искусств. Приоритетные направления — дизайн и звукорежиссура», — рассказал он.

Первую такую школу в регионе открыли в 2024 году на базе ДШИ имени Я. Флиера в Орехово-Зуево. В этом году выпустились первые 70 человек. Еще одна школы была открыта в 2025-м на базе ДШИ имени Н. Н. Лаврентьевой в Электростали. В новом учебном году в ней будут учиться 170 человек.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил работу ДК «Мир» в Домодедове, где завершился капремонт.