В Подмосковье отремонтировали дорожные ограждения в шести округах

В Подмосковье отремонтировали дорожные ограждения на семи участках региональных дорог в шести округах. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Как отметили в ведомстве, ограждения устанавливаются в целях повышения безопасности на дорогах. В частности, пешеходные ограждения устанавливают на участках, где пешеходы могут выйти на проезжую часть. Тросовые ограждения необходимы для разделения транспортных потоков, а барьерные — для снижения вероятности съездов с дорог.

Ремонтные работы провели в Воскресенске, Мытищах, Балашихе, Подольске, Красногорске, Истре. К примеру, в Балашихе отремонтировали ограждения на Носовихинском шоссе в микрорайоне Салтыковка, а в Подольске — на Южном обходе.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что дорожные службы региона были переведены на весенний период работы.