В Подмосковье отремонтировали светофоры еще в 9 округах
Фото: [Минтранс МО]
Светофоры еще в девяти муниципалитетах были отремонтированы в Подмосковье, передает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Специалисты дорожных служб привели в порядок светофорные объекты на региональной сети в Дмитрове, Красногорске, Сергиевом Посаде, Долгопрудном, Домодедово, Химках, Пушкино и Солнечногорске.
Кроме того, была отремонтирована вызывная кнопка светофора на пешеходном переходе на Молодежной улице в Раменском.