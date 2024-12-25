В Подмосковье отремонтировали светофоры еще в 9 округах

Светофоры еще в девяти муниципалитетах были отремонтированы в Подмосковье, передает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Специалисты дорожных служб привели в порядок светофорные объекты на региональной сети в Дмитрове, Красногорске, Сергиевом Посаде, Долгопрудном, Домодедово, Химках, Пушкино и Солнечногорске.

Кроме того, была отремонтирована вызывная кнопка светофора на пешеходном переходе на Молодежной улице в Раменском.