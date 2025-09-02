В Подмосковье отремонтировали светофоры еще в шести округах

В Подмосковье были отремонтированы светофорные объекты еще в шести муниципалитетах. Об итогах работ рассказали в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Так, светофоры привели в порядок в Павловском Посаде, Долгопрудном, Коломне, Балашихе, Красногорске и Солнечногорске.

К примеру, в Балашихе отремонтировали объект, расположенный на Пролетарской улице в Железнодорожном. А в Солнечногорске привели в порядок светофор, который находится на дороге в пгт Андреевка.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил важность ремонта проселочных дорог в Подмосковье.