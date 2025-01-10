В Подмосковье перед судом предстанут трое обвиняемых в контрабанде наркотиков из Литвы в Россию

В Подмосковье осудят троих иностранных граждан, которые занимались контрабандой наркотиков из Литвы в Россию, передает Прокуратура Московской области.

Злоумышленники действовали с 2018 года по 2019-й в составе организованной преступной группы. В Литве они загружали в автомобиль наркотики, которые доставлялись в Россию для последующего сбыта.

Когда деятельность злоумышленников пресекли, из оборота было изъято более 292 килограммов запрещенных веществ.

Обвиняемых объявили в международный розыск. Впоследствии в их отношении была избрана мера пресечения в виде ареста.