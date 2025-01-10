В Подмосковье перед судом предстанут трое обвиняемых в контрабанде наркотиков из Литвы в Россию
В Подмосковье осудят троих иностранцев за контрабанду почти 300 кг наркотиков
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В Подмосковье осудят троих иностранных граждан, которые занимались контрабандой наркотиков из Литвы в Россию, передает Прокуратура Московской области.
Злоумышленники действовали с 2018 года по 2019-й в составе организованной преступной группы. В Литве они загружали в автомобиль наркотики, которые доставлялись в Россию для последующего сбыта.
Когда деятельность злоумышленников пресекли, из оборота было изъято более 292 килограммов запрещенных веществ.
Обвиняемых объявили в международный розыск. Впоследствии в их отношении была избрана мера пресечения в виде ареста.