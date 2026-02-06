В Подмосковье передали в суд дело в отношении адвоката, который пронес наркотики в здание суда в Ивантеевке

В Подмосковье передали в суд уголовное дело в отношении адвоката, который пронес наркотики в здание суда. Об этом сообщает прокуратура Московской области.

Инцидент произошел в конце прошлого года. Обвиняемый, являясь действующим адвокатом, пронес в здание Ивантеевского городского суда два свертка с наркотиками. Запрещенные вещества он передал своему подзащитному, находясь в зале заседания.

Наркотики изъяли, а адвоката задержали в здании суда. На него было заведено уголовное дело, которое рассмотрит Ивантеевский городской суд. Нарушитель был арестован.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев принял участие в заседании коллегии прокуратуры региона.